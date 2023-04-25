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Сенатор Святенко: Возможности для развития волонтерских инициатив должны быть в каждом округе Москвы

Евгений Силаев
Город
Сенатор Святенко: Возможности для развития волонтерских инициатив должны быть в каждом округе Москвы
Фото: пресс-служба Совфеда

Открытие четырех новых ресурсных центров «Доброе место» значительно расширит возможности волонтерских инициатив. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

По ее словам, на площадки «Мосволонтера» может прийти любой человек, у которого есть идеи или желание помогать. В ресурсных центрах им предоставят возможность реализовать свои идеи, подчеркнула сенатор.

Новые центры появятся на улице Братиславской, дом 15, корпус 2, на улице Трофимова, дом 9, улице Косинской, дом 24, корпус 3, а также улице Аэродромной, дом 6. По словам Святенко, инициативные люди есть в каждом районе, а поэтому количество ресурсных центров необходимо увеличивать.

— Это отражает потребности москвичей — у нас в городе растет и волонтерское движение, меняется и экологическое сознание — жители отдают вещи в переработку, заботятся о собаках и кошках, оставшихся на улице. Эти простые действия делают наш город лучше. И каждый, кто хочет участвовать в общественных процессах, знает, куда ему обратиться, — рассказала сенатор в беседе с агентством городских новостей «Москва».

В Москве уже не первый год развивается культурное направление волонтерства. Благодаря этому жители столицы могут поучаствовать в организации кино- и театральных фестивалей, оцифровке библиотечных фондов, проведении выставок и форумов. Сегодня более 21 тысячи волонтеров участвуют в культурной жизни столицы.

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