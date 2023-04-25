Синоптик Вильфанд: Первая весенняя гроза в Москве ожидается 27 апреля

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве в четверг, 27 апреля, ожидается первая в году весенняя гроза, однако столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с большой вероятностью грозу услышат и увидят жители отдельных столичных районов и Подмосковья. Вильфанд считает, что для подобной погоды сложились все соответствующие условия.

При этом синоптик подчеркнул, что само явление будет кратковременным. Сама погода в городе будет стоять теплая, «поэтому эта гроза даже радостная», передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс 5 до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

На первомайские праздники в Москве похолодает и будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.