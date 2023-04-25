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Благодаря расширению импортозамещающих производств и развитию технологий появятся карьерные возможности в рабочих профессиях. Это закроет растущую потребность в специалистах с навыками труда с современным оборудованием. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она отметила, что в настоящее время в Москве действует более 3,5 тысячи промышленных производств, на которых трудятся 700 тысяч работников.

— Эти люди — основа новой индустриализации. Они заняты в одном из самых быстрорастущих направлений экономики. Процессы импортозамещения будут расти во всех сферах, и это открывает перспективы для множества представителей рабочих профессий, — приводит слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

Депутат добавила, что развитие в новых сферах требует получения новых навыков. По ее словам, в Москве создана система подготовки кадров, которая предоставляет множество возможностей людям.

В городе продолжается системное обновление промышленности. Также в столице увеличивается количество предприятий и производств нового формата, которые оснащены передовым оборудованием.

За последние 10 лет обрабатывающая промышленность Москвы увеличила объем производства на 78 процентов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.