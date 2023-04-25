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Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в ЕС с 1 июня

Евгений Силаев
В мире
Российские «Зеленые карты» перестанут действовать в ЕС с 1 июня
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Действие российских «Зеленых карт» автострахования на территории Евросоюза (ЕС) прекратится с 1 июня 2023 года. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Также «Зеленые карты» станут недействительными на территории Швейцарии и Великобритании независимо от указанного в них срока. До 31 мая включительно никаких ограничений вводиться не будет, отметили в РСА.

Кроме того, претензии по ДТП, произошедшим до указанной даты, будут рассматриваться в штатном режиме. На территории Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Сербии и других стран при этом системы карты продолжат действовать.

— Для передвижения по территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны. Для передвижения с указанной даты по территории России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО, — говорится на сайте РСА.

В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в регион в 2023 году.

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