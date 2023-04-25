Минцифры подготовило разрешающий загружать приложения не из AppStore в РФ законопроект

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В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили о планах внести в Государственную думу законопроект, который позволит пользователям продукции Apple в России устанавливать приложения не только из магазина App Store, но и из других источников. Его могут внести в весеннюю сессию. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Он отметил, что законопроект уже подготовлен.

— Мы его сейчас обсуждаем на площадке Госдумы. Надеемся его внести в весеннюю сессию, — приводит слова Шадаева ТАСС.

В Минцифры планируют внести документ как можно скорее. Кроме того, прорабатывается максимально быстрые и ускоренные варианты принятия законопроекта.

Шадаев добавил, что документ обсуждается на различных площадках. Предстоит выяснить, насколько вопрос актуален и готовы ли депутаты его поддержать.

Обладатели устройств Apple, в отличие от владельцев Android, в случае ухода App Store лишатся возможности скачивать приложения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил ведущий аналитик рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.