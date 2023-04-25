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«Отчаянный дед»: Медведев дал совет Белому дому в случае победы Байдена на выборах

Полина Пашкина
В мире
«Отчаянный дед»: Медведев дал совет Белому дому в случае победы Байдена на выборах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента в 2024 году. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился с Белым домом советом на случай его победы.

— Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также участие в президентских выборах в 2024 году планирует принять племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший. Он отметил, его миссия состоит в том, чтобы положить конец «коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций».

Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации.

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак заявил «Вечерней Москве», что Байден имеет весьма серьезные шансы на победу в предстоящих выборах главы государства.

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