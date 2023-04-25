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Приметы и советы

Стоматолог Дахкильгов рассказал об опасности щели между передними зубами

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог Дахкильгов рассказал об опасности щели между передними зубами
Фото: Pexels

Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал об опасности щербинки (диастемы) между передними зубами.

По его словам, есть два типа диастем: закрытые и открытые. В первом случае режущие кромки резцов смыкаются и щербинка видна только у шеек зубов. Во втором — щель по всей длине зубов.

В ряде случаев диастема может стать не просто эстетическим дефектом. Могут возникать проблемы дикции: просвистывание и плохая артикуляция звуков. Щель между зубами открывает мягкие ткани десны, которые постоянно травмируются при любом надкусывании и жевании. Из-за этого диастема также может увеличиваться.

Постоянное травмирование может стать причиной пародонтита, воспаления мягких тканей вокруг зуба, передает Общественная служба новостей.

Ранее стоматолог Геннадий Шаргородский посоветовал не использовать зубочистки. Именно в ходе этого разрушается межзубной сосочек и костная ткань, окружающая зуб, передает Nation news.

Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал «Вечерней Москве» о том, к чему может привести отказ решать стоматологические и ортодонтические проблемы.

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