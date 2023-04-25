Стоматолог Дахкильгов рассказал об опасности щели между передними зубами

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Кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов рассказал об опасности щербинки (диастемы) между передними зубами.

По его словам, есть два типа диастем: закрытые и открытые. В первом случае режущие кромки резцов смыкаются и щербинка видна только у шеек зубов. Во втором — щель по всей длине зубов.

В ряде случаев диастема может стать не просто эстетическим дефектом. Могут возникать проблемы дикции: просвистывание и плохая артикуляция звуков. Щель между зубами открывает мягкие ткани десны, которые постоянно травмируются при любом надкусывании и жевании. Из-за этого диастема также может увеличиваться.

Постоянное травмирование может стать причиной пародонтита, воспаления мягких тканей вокруг зуба, передает Общественная служба новостей.

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