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Приметы и советы

Россиянам напомнили о запрете парковки на берегах водоемов

Ирина Игнатенко
Общество
Россиянам напомнили о запрете парковки на берегах водоемов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россиянам напомнили о правилах запрета парковки автомобилей на берегах водоемов. Штрафы за нарушение составляют от трех тысяч рублей для простых владельцев транспортных средств, и до 400 тысяч рублей для владельцев транспорта компании.

Как пояснил автоэксперт Михаил Колодочкин, ограничения для водителей сохранят чистоту и экологию. Введение подобных запретов обосновано, так как в период летнего сезона многие отправляются на отдых к водным источникам.

Запретную зону для парковки автомобиля около водоемов определил Водный кодекс России. В документе указано, что ограничительная полоса для транспорта составляет от 50 до 500 метров. Она зависит от типа водоема и расстояния от истока до устья, передает «360».

Эксперты Роскачества рассказали москвичам, как правильно парковаться возле дома. Также они объяснили, куда жаловаться на нарушение правил.

Согласно закону, жильцы дома могут оставлять автомобиль во дворе на продолжительное время. В то же время гости могут парковаться там лишь временно.

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