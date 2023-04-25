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Еврокомиссия планирует усилить контроль над 19 онлайн-платформами

Полина Пашкина
В мире
Еврокомиссия планирует усилить контроль над 19 онлайн-платформами
Фото: pixabay

Евросоюз планирует с 25 августа усилить контроль над 19 онлайн-платформами. Речь идет в том числе о TikTok, Instagram*, YouTube, Google и Amazon. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его словам, с большим размахом онлайн-платформ к ним приходит и большая ответственность.

— Дополнительные обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах по состоянию на 25 августа для AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook*, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, — приводит слова Бретона ТАСС.

Социальная сеть TikTok использует свои ресурсы для участия в когнитивной войне против России, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследование ученых Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

Согласно сведениям близкого к правительству источника, на который ссылается издание «Ведомости», в Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками, включая YouTube и Instagram.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

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