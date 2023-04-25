Готовившего убийство Дугиной украинского диверсанта объявили в розыск

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Готовившего убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной украинского диверсанта Богдана Цыганенко заочно арестовали. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

— Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича, — говорится в сообщении.

Цыганенко обвиняется в убийстве Дугиной. Суд объявил его в международный розыск, передает ТАСС.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва, когда возвращалась с фестиваля «Традиция» на заминированном автомобиле. «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.