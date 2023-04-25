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Илон Маск невысоко оценил будущее доллара

Евгений Белоусов
Экономика
Илон Маск невысоко оценил будущее доллара
Фото: NASA

Постоянное использование американского доллара в санкциях вскоре приведет к тому, что остальные страны просто откажутся от него. Такое мнение во вторник, 25 апреля, высказал миллиардер Илон Маск.

— Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования, — написал он у себя в Twitter.

Сам термин «вепонизация», от английского слова weapon — «оружие», означает использование в военных целях объектов, для этого не предназначенных.

Американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так не будет всегда. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «ВМ» предрек исчезновение доллара и евро. Он считает, что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.

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