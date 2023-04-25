Россиян предупредили о пяти мошеннических схемах при продаже дачи

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В России распространены пять мошеннических схем, которые задействуют при продаже дачи. Об этом во вторник, 25 апреля, предупредил председатель Союза дачников Никита Чаплин.

По его словам, зачастую для мошенничества применяют поддельные паспорта собственника недвижимости для ее продажи. Они могут выдать себя за хозяина участка, пользуясь копией паспорта реального владельца, в которой меняют фото на свое.

— Поэтому при сделке купли-продажи попросите предъявить водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и так далее. Безусловно, стоит еще и пообщаться с соседями по участку: так вы сможете узнать, реальный ли владелец перед вами, — приводят рекомендацию Чаплина «Известия».

Также для обмана мошенники пользуются состоянием недееспособных людей. Они вынуждают собственников жилья, находящихся в таком состоянии, подписать документы о продаже недвижимости. Однако все сделки с имеющими психические расстройства или наркозависимость людьми являются незаконными.

Кроме того, мошенники могут неверно обозначить границы дома и участка в документах — по факту площадь собственности оказывается значительно меньше. Проверить такие данные можно при помощи выписки из ЕГРН.

Чаплин предупредил, что нельзя покупать дом без земли. При продаже составляются два договора: на дом и участок. Если человек пытается продать только здание, то это говорит о мошенничестве.

В преддверии теплых выходных, которые россияне любят проводить на природе, адвокат Елена Пономарева в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила, что жарить шашлык на дачных участках можно исключительно при соблюдении ряда норм и правил.