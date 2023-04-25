Bild: Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Bild.

— Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана, — говорится в публикации.

Сама же министр у себя в Twitter написала, что Берлин по всем каналам пытается призвать к прекращению огня в Судане. Однако такое заявление вызвало недоумение и критику комментаторов, которые заметили, что такую принципиальную позицию Германии следовало бы занять по украинскому конфликту.

Пользователи социальной сети ответили дипломату, что такие двойные стандарты Германии бросаются в глаза. Также они посоветовали Бербок чаще призывать к миру не только в Судане, но и на Украине.

В начале этого месяца главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске сил быстрого регулирования. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

22 апреля представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Согласно заявлению, СБР продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам.