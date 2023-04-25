Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bild: Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым

Евгений Белоусов
В мире
Bild: Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение на заседание Совбеза ООН, на котором председательствовал ее российский коллега Сергей Лавров. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Bild.

— Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана, — говорится в публикации.

Сама же министр у себя в Twitter написала, что Берлин по всем каналам пытается призвать к прекращению огня в Судане. Однако такое заявление вызвало недоумение и критику комментаторов, которые заметили, что такую принципиальную позицию Германии следовало бы занять по украинскому конфликту.

Пользователи социальной сети ответили дипломату, что такие двойные стандарты Германии бросаются в глаза. Также они посоветовали Бербок чаще призывать к миру не только в Судане, но и на Украине.

В начале этого месяца главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске сил быстрого регулирования. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

22 апреля представители армии Судана заявили, что им удалось пресечь мятеж в стране, однако назвать сроки полного завершения боевых действий они затруднились. Согласно заявлению, СБР продолжают осуществлять артиллерийские удары по некоторым объектам.

Сергей Лавров ООН Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте