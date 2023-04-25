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Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки

Евгений Белоусов
В мире
Лавров назвал несерьезным подход Запада к реализации зерновой сделки
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 25 апреля, назвал несерьезным подход Запада, в том числе США, к реализации зерновой сделки. Так, ООН ради функционирования соглашения безуспешно пытается решить вопрос о снятии санкций с Россельхозбанка, который был отключен от SWIFT.

— Действительно один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят: «Давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу», — это несерьезно, — заявил Лавров.

По словам министра, все нацелено на то, чтобы не позволить российскому зерну и удобрениям попасть на мировые рынки и поступать в те или иные страны, передает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

В то же время зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею «недоумков из G7» относительно возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. По его словам, при подобном исходе событий для Европы «закончится зерновая сделка и многое другое».

Во многих сферах Евросоюз все еще зависит от России. Поэтому запрет экспорта предполагает множество исключений. При этом запрещенным к поставке товарам Россия постепенно находит замену. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог Сергей Маркелов.

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