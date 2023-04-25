Ученые разработали гель, способный убивать до 100 процентов клеток рака в мозге

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Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали лекарственный гель, который способен уничтожать до 100 процентов раковых клеток в головном мозге.

Особый раствор был создан учеными на основе препарата «Паклитаксел», который предназначен для лечения многих видов онкологии. При попадании в мозг препарат превращается в гель. В вещество также добавлены особые антитела, которые способны лишать раковые клетки защиты.

Ученые утверждают, что разработанный ими гель можно использовать во время хирургической операции, чтобы разработанный раствор заполнил щели оставшейся опухоли и уничтожил ее, передает научный журнал PNAS.

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