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Ученые разработали гель, способный убивать до 100 процентов клеток рака в мозге

Евгений Белоусов
Общество
Ученые разработали гель, способный убивать до 100 процентов клеток рака в мозге
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали лекарственный гель, который способен уничтожать до 100 процентов раковых клеток в головном мозге.

Особый раствор был создан учеными на основе препарата «Паклитаксел», который предназначен для лечения многих видов онкологии. При попадании в мозг препарат превращается в гель. В вещество также добавлены особые антитела, которые способны лишать раковые клетки защиты.

Ученые утверждают, что разработанный ими гель можно использовать во время хирургической операции, чтобы разработанный раствор заполнил щели оставшейся опухоли и уничтожил ее, передает научный журнал PNAS.

Американские ученые назвали продукт, увеличивающий риск рака простаты. По их мнению, чрезмерное употребление молока и молочных продуктов отрицательно отражается на здоровье мужчин.

Согласно данным медицинского сообщества, в 80 процентах случаев рак предстательной железы возникает у представителей сильного пола после 70 лет. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще факторы провоцируют развитие онкологии и какие методы борьбы с ней применяются.

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