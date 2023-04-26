Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В народе 29 апреля чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.

Запрещается в этот день топтать и рвать любые растения либо еще как-то им вредить. В народе говорили, что в противном случае такого человека будут преследовать беды до конца его жизни.

Можно сажать или пересаживать комнатные цветы. Посаженные сегодня растения могут подарить счастье. Во время посадочных работ нужно думать о том, чего бы вы хотели больше всего.

Приметы погоды:

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.

Православие Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте