Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля
В народе 29 апреля чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.
Запрещается в этот день топтать и рвать любые растения либо еще как-то им вредить. В народе говорили, что в противном случае такого человека будут преследовать беды до конца его жизни.
Можно сажать или пересаживать комнатные цветы. Посаженные сегодня растения могут подарить счастье. Во время посадочных работ нужно думать о том, чего бы вы хотели больше всего.
Приметы погоды:
Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.
Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
Ольха зацвела — пора гречиху сеять.
Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.