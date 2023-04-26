Народный календарь. Почему опасно рвать растения 29 апреля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В народе 29 апреля чествуют трех мучениц Солунских — сестер Агапии, Хионии и Ирины, которые в 304 году пострадали за христианскую веру при императоре Диоклетиане.

Запрещается в этот день топтать и рвать любые растения либо еще как-то им вредить. В народе говорили, что в противном случае такого человека будут преследовать беды до конца его жизни.

Можно сажать или пересаживать комнатные цветы. Посаженные сегодня растения могут подарить счастье. Во время посадочных работ нужно думать о том, чего бы вы хотели больше всего.

Приметы погоды:

Гулкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Ольха зацвела — пора гречиху сеять.

Именины отмечают: Ника, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел.