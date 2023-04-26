Евросоюз утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

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В рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030» Совет Европейского союза (ЕС) принял несколько изменений, направленных на резкое сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году.

Как сообщает «Коммерсант», ЕС планирует ограничить продажу сертификатов на выбросы углекислого газа для продукции, ввозимой на территорию Евросоюза. Одновременно для своих предприятий ЕС будет последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. К 2026 году планируется сокращение их числа на 2,5 процента, а к 2034 году от них собираются полностью отказаться.

Согласно официальному заявлению ЕС, ускоренный зеленый энергопереход оказался безальтернативным в свете последствий специальной военной операции в Украине, включая энергокризис 2022 года.

Многие страны давно ставят вопрос о необходимости перейти к «зеленой» экономике. Эта проблема стоит на повестке дня ООН, она находит отражение в индивидуальных программах развития многих государств. Однако специалисты считают, что такой переход не так просто осуществить. Он потребует много сил, времени, значительных инвестиций, новых разработок, перестройки всех сфер жизнедеятельности общества — от крупных производств до бытовых мелочей. Подробнее в материале «Вечерней Москвы».