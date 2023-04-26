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Новое оборудование для эндоскопических операций появилось в больнице имени В.М. Буянова

Никита Худяков
Город
Новое оборудование для эндоскопических операций появилось в больнице имени В.М. Буянова
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В городской клинической больницы (ГКБ) имени В.М. Буянова появилась дополнительная возможность проводить нейрохирургические операции эндоскопическим методом благодаря закупке нового оборудования. Об этом в среду, 26 апреля, главный врач больницы Александр Саликов.

— Появление нового эндоскопического оборудования существенно расширило возможности нашего нейрохирургического отделения. Эндоскопический метод является более щадящим для пациента и существенно упрощает ход хирургического вмешательства. Операция проходит под прямым визуальным контролем врача — сказал он.

По словам врача, за последнее время было успешно выполнено свыше 100 операций на периферической нервной системе, а также более 10 — на мозге и позвоночнике.

Эндоскопические вмешательства — это прогрессивное направление хирургии. Преимущество метода заключается в минимальной операционной травме и небольшом размере разреза. Кроме того, на восстановление организма после операции уходит значительно меньше времени, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что во флагманских центрах Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского установили 3,5 тысячи единиц современного оборудования.

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