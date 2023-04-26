Кадыров и Пригожин провели встречу

Фото: Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провели встречу, в ходе которой стороны обсудили насущные вопросы мировой повести. Об этом сообщил чеченский лидер.

— Встретились с дорогим Братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера, — сказал он.

Кадыров не стал раскрывать подробности прошедшей встречи, однако уточнил, что часть беседы была посвящена обсуждению санкций Запада в отношении главы Чечни и Пригожина. Чеченский лидер в своем Telegram-канале добавил, что результаты их переговоров в скором времени будут обнародованы.

Недавно Пригожин дал собственную оценку заседанию контактной группы по помощи Украине на авиабазе «Рамштайн». Ранее средства массовой информации писали, что на заседании было заявлено: основная цель военного развития Украины заключается в системах ПВО. Помимо этого, появлялась информация, что порядка 25 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии.

В начале марта Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития чеченского региона.