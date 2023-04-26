МИД: Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с российской недвижимостью

Фото: МИД РФ

Москва примет меры, если Финляндия не решит вопрос с квартирами, которыми пользовался Российский центр науки и культуры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Вместе с тем остается пока неурегулированной ситуация вокруг находящихся в пользовании РЦНК квартир. Никаких разъяснений от финского ведомства по данному вопросу еще не получено, — говорится в сообщении.

Данные действия могут рассматриваться «как очередной антироссийский выпад финских властей», сообщает РИА Новости.

9 апреля стало известно об аресте данной территории, находящейся под юрисдикцией РФ. По данным газеты Helsingin Sanomat, судебные приставы приняли данное решение еще неделю назад из-за санкций Евросоюза. Площадь данного имущества составляет 3326 квадратных метров.

На следующий день финские власти отменили арест земли и здания РЦНК.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведет Хельсинки к тяжелым временам. Отныне, как считает эксперт, Финляндии придется лишиться огромных средств от взаимодействия с РФ и увеличивать военный бюджет за свой счет.