Андрей Бочкарев: На станции метро «Пыхтино» завершается монтаж каркасов для световых конструкций

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На станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро завершаются работы по монтажу каркасов потолочных световых конструкций в виде турбин самолетов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Платформенный участок станции «Пыхтино» будут украшать и освещать 10 потолочных светильников. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования. После выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми декоративными панелями, что придаст ей вид самолетной турбины, — сказал он.

По словам заммэра, на платформенном участке также ведется установка панорамных окон. Для пассажиров будет открываться вид на долину реки Ликовы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что укладка гранита на полу станции «Пыхтино» завершена на 90 процентов, а отделка стен выполнена более чем на треть. Кроме того, специалисты проводят отделочные работы в вестибюле станции, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью. Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».