СМИ: У певицы Наталии Власовой отказали почки после операции

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У российской певицы Наталии Власовой отказали почки после операции. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник из больницы, где находится артистка.

Уточняется, что перед операцией врачи остановили сердце Власовой, что привело к падению кровяного давления.

— Операция на сердце прошла сложно. На операции было остановлено сердце врачами. Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение, — рассказал источник.

Чтобы улучшить состояние певицы, медики будут колоть препараты для давления. В настоящее время Власова все еще находится в реанимации в медикаментозной коме, пишет StarHit.

Состояние Власовой резко ухудшилось в субботу, 23 апреля. Ей пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации Власовой, ей поставили диагноз «ишемия». Исполнительница оказалась в реанимации.

Источники сообщили СМИ, что Власову ввели в медикаментозную кому. С тех пор в сознание она не приходила.

По состоянию на вторник, 25 апреля, ей становится все хуже, сейчас артистке проводят искусственную вентиляцию легких.