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Овчинский: Резидент столичной ОЭЗ начнет разработку специальных материалов для микроэлектроники

Полина Французова
Город
Овчинский: Резидент столичной ОЭЗ начнет разработку специальных материалов для микроэлектроники
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Резидент особой экономической зоны Москвы — Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) — приступил к разработке фоторезистов. Это литографические материалы, которые применяются в электронной промышленности. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава ведомства рассказал, что более 50 процентов всей продукции, которая производится в столичной особой экономической зоне, относится к сфере микроэлектроники.

— В кластер микроэлектроники ОЭЗ Москвы входят свыше 30 резидентов. Среди них — компания «НИИМЭ», которая планирует наладить производство отечественных фоторезистов для электронной промышленности. Такая продукция будет востребована при выпуске интегральных микросхем, их используют в различной современной технике, — уточнил Владислав Овчинский.

Потребителями продукции, разработанной компанией, станут российские производители микроэлектроники, в том числе резиденты ОЭЗ «Технополис Москва.

Фоторезист — это светочувствительный полимерный материал, который наносят на кремниевую пластину в ходе процесса фотолитографии. С его помощью на поверхности обрабатываемой детали формируются выделенные участки — «окна» — для дальнейшего травления или легирования поверхности. Эта технология является основной в производстве интегральных микросхем.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, компания проведет теоретические и экспериментальные работы, разработает документацию технологического процесса, методики измерений параметров материалов и метрологической экспертизы. Производство этих материалов станет важным шагом на пути достижения технологического суверенитета нашей страны.

Владислав Овчинский технополис «Москва» разработка
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