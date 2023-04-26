Концертный директор Власовой прокомментировал информацию об отказе почек у певицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сообщения о том, что у певицы Натальи Власовой отказали почки после сложной операции, являются домыслами. На самом деле артистка не жалуется на здоровье и чувствует себя превосходно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил ее концертный директор Александр Качан.

Он отметил, что сообщение о плохом самочувствии не более чем фейк.

— С чего вы вообще взяли, что она себя плохо чувствует? Это все домыслы. Она себя прекрасно чувствует. Все великолепно у нее, — сказал Качан.

Состояние Власовой резко ухудшилось в субботу, 23 апреля. Ей пришлось вызвать врачей на корпоратив. Специалисты настояли на госпитализации Власовой, ей поставили диагноз «ишемия». Исполнительница оказалась в реанимации. Источники сообщили СМИ, что Власову ввели в медикаментозную кому. С тех пор в сознание она не приходила.

26 апреля появилась информация, что у Власовой отказали почки после операции. По данным СМИ, чтобы улучшить состояние певицы, медики будут колоть препараты для давления.