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ВС Белоруссии прошли обучение по применению комплекса «Искандер-М»

Полина Пашкина
В мире
ВС Белоруссии прошли обучение по применению комплекса «Искандер-М»
Фото: shutterstock

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии прошли в России обучение по применению оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В обучении приняли участие расчеты отдельного ракетного дивизиона, который оснащен ОТРК «Искандер-М». Занятия начались в начале апреля на одном из полигонов Южного военного округа.

— Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков, — передает Telegram-канал «Минобороны России».

Военнослужащие ознакомились с правилами содержания и применения тактических специальных боеприпасов для комплекса «Искандер-М». В его состав входят самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машина жизнеобеспечения.

«Искандер-М» способен использовать в том числе ракеты в ядерном исполнении, сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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