Карл III отказался от предложения аэропорта Хитроу назвать терминал в его честь

Фото: twitter/ClarenceHouse

Король Карл III отклонил план администрации лондонского аэропорта Хитроу переименовать «Терминал-5» в его честь по случаю коронации. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил The Times.

В материале уточняется, что нежелание короля заставило Букингемский дворец общаться с министрами, чтобы они отклонили предложение крупного европейского аэропорта без смущения общественности.

По данным издания, Карл III категорически против переименования из-за «экологических соображений». Кроме того, отмену предложения связывают с отсутствием связи между Чарльзом и аэропортом.

В Букингемском дворце заявили, что предложение по переименованию было отклонено по совету правительства. Отмечается, что коронация в Хитроу будет отмечена памятной багажной биркой, передает rg.ru.

Состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов. Примечательно, что состояние венценосной матери монарха, скончавшейся осенью королевы Елизаветы II, оценивалось в 370 миллионов. Так, Карл III оказался почти в два раза богаче своей родственницы, взойдя на престол.