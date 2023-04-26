«Газпромнефть — СМ» обеспечит премиальными смазочными материалами самый массовый сегмент российского авторынка

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«Газпромнефть — смазочные материалы» разработала инновационное масло для легковых и грузовых автомобилей, укомплектованных бензиновыми и дизельными двигателями с увеличенным объемом мощности. Специализированный набор присадок в сочетании с высокотехнологичной синтетической основой позволил создать собственный продукт премиального качества, соответствующий самым последним техническим требованиям ведущих зарубежных и российских автоконцернов.

Инновационная продукция будет массово применяться в современных усовершенствованных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малого грузового транспорта. Лабораторные и инженерно-технические тесты подтвердили высокое качество и надежность инновационного масла.

— Наша компания разрабатывает весь спектр высокотехнологичных смазочных материалов для автомобильного рынка: от узкоспециализированных масел до продуктов для массовых сегментов. Благодаря самой современной научно-технической базе мы создаем новые рецептуры для моделей, которые только что сошли с конвейера, и совершенствуем масла для существующего широкого легкового и грузового парка. Наша задача — обеспечить всех российских автомобилистов высококачественными отечественными смазочными материалами, которые надежно защитят и значительно увеличат срок службы любых видов техники ведущих мировых автопроизводителей, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.