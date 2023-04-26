Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Газпромнефть — СМ» обеспечит премиальными смазочными материалами самый массовый сегмент российского авторынка

Михаил Петров
Общество
«Газпромнефть — СМ» обеспечит премиальными смазочными материалами самый массовый сегмент российского авторынка
Фото: Стоян Васев

«Газпромнефть — смазочные материалы» разработала инновационное масло для легковых и грузовых автомобилей, укомплектованных бензиновыми и дизельными двигателями с увеличенным объемом мощности. Специализированный набор присадок в сочетании с высокотехнологичной синтетической основой позволил создать собственный продукт премиального качества, соответствующий самым последним техническим требованиям ведущих зарубежных и российских автоконцернов.

Инновационная продукция будет массово применяться в современных усовершенствованных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малого грузового транспорта. Лабораторные и инженерно-технические тесты подтвердили высокое качество и надежность инновационного масла.

— Наша компания разрабатывает весь спектр высокотехнологичных смазочных материалов для автомобильного рынка: от узкоспециализированных масел до продуктов для массовых сегментов. Благодаря самой современной научно-технической базе мы создаем новые рецептуры для моделей, которые только что сошли с конвейера, и совершенствуем масла для существующего широкого легкового и грузового парка. Наша задача — обеспечить всех российских автомобилистов высококачественными отечественными смазочными материалами, которые надежно защитят и значительно увеличат срок службы любых видов техники ведущих мировых автопроизводителей, — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте