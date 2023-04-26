Мишустин: Отмена всего русского на Западе говорит о конкуренции за умы людей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Между государствами мира идет стратегическая конкуренция за умы людей. Ее частью являются попытки отмены всего русского на Западе. Такое мнение в среду, 26 апреля, выразил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

По его словам, политика «отмены России» направлена на то, чтобы люди забыли свои традиции и историю.

— Мы видим, например, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам, — цитирует премьер-министра РФ ТАСС.

Мишустин отметил, что в государствах пытаются запретить использование русского языка, включая весь контент на нем. Это может привести к тому, что народ забудет свои истоки, а именно историческое знание позволяет понять причины множества происходящих в стране и мире событий.

Премьер-министр РФ добавил, что необходимо сохранять память народов России и соседских стран, а также бережно относиться к русскому языку и традициям.

На стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» Мишустин призвал добиваться независимости страны в технологиях. По его словам, Россия должна постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок.