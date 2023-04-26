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Оценку изменения стоимости основных строительных материалов еженедельно проводят в Москве

Никита Худяков
Город
Оценку изменения стоимости основных строительных материалов еженедельно проводят в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Строительный комплекс Москвы еженедельно проводит оценку изменения стоимости основных строительных материалов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила начальник отдела инновационного развития строительной отрасли департамента градостроительной политики столицы Светлана Марченкова на парламентских слушаниях на тему «Импортозамещение в строительной отрасли».

— Оценка изменения стоимости проводится еженедельно по 30 основным ценообразующим строительным материалам, стоимость которых составляет до 70 процентов от общей стоимости материалов и оборудования, используемых при строительстве объекта, — сказала она.

Марченкова отметила, что ведется постоянный мониторинг, прогнозирование и анализ долгосрочной потребности в импортных и отечественных строительных материалах, а также инженерном оборудовании, которое используется при строительстве. Для предотвращения дефицита строительных материалов предусмотрены субсидии и иные меры поддержки.

Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвесторы, которым Москва без торгов предоставила землю для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, ежегодно экономят на аренде около 70 миллионов рублей. По его словам, при помощи инвестиционных проектов в столице появляются заводы по выпуску мебели, продуктов питания, стройматериалов, а также высокотехнологичные производства.

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