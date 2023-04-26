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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале мая

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в начале мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Заморозков и сильного понижения температуры в начале мая в Москве не прогнозируется. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на текущий момент нельзя говорить о появлении кратковременных дождей в начале мая в столичном регионе.

— То, что касается температурного режима, пока что значительных понижений температуры в начале мая не прогнозируется, во всяком случае заморозки не показывает ни одна модель долгосрочных прогнозов, — цитирует ее РИА Новости.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс пяти до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за предыдущие дни апреля.

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