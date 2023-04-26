Избивший сотрудницу Wildberries в Подмосковье мужчина предстанет перед судом

Фото: пресс-служба суда

Московская область, Лыткарино, Набережная улица Карта всех событий

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в избиении сотрудницы Wildberries в подмосковном Лыткарине, завершено. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 26 апреля.

По ее словам, 26-летнего иностранца обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия». Следствие собрало достаточное количество доказательств, чтобы изобличить мужчину в совершенном преступлении, в связи с чем уголовное дело передано в Лыткаринский городской суд для рассмотрения по существу.

Нападение, о котором идет речь, произошло 24 января 2023 года в пункте выдачи заказов на Набережной улице. Пьяный мужчина напал на женщину и нанес ей несколько ударов по голове, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Брянской области, куда наемный рабочий поехал проведать семью.

По его словам, о произошедшем он ничего не помнит, так как был сильно пьян. При просмотре видео с камеры наблюдения он себя узнал. Подозреваемый признал вину, раскаялся и отметил, что до этого он никогда не бил женщин.