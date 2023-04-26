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Свыше 10 тысяч человек посетили всероссийский форум-выставку «Госзаказ»

Никита Худяков
Город
Свыше 10 тысяч человек посетили всероссийский форум-выставку «Госзаказ»
Фото: пресс-служба форума «Госзаказ»

Более 10 тысяч человек посетили крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие для профессионалов закупок форум-выставку «Госзаказ-2023», который проходил в инновационном центре «Сколково». Об этом в среду, 26 апреля, сообщил директор форума Андрей Садофьев.

— Ключевое событие форума — презентация экономического потенциала новых регионов России. Их совместная экспозиция была организована при значительной поддержке Минпромторга. На их стендах мы увидели высокоразвитые дискретные производства. Некоторые компании Донбасса уже ведут переговоры о сотрудничестве с крупными российскими заказчиками в рамках промышленной кооперации, — сказал он.

По словам Садофьева, у новых субъектов России есть трудности. Так, регионам проблематично пройти сертификацию. Директор форума отметил, что бизнес и предприятия Донбасса показали перспективную продукцию, чтобы найти контрагентов, закрепиться на внутреннем рынке и стать партнерами государства.

Кроме того, впервые в истории России состоялась объединенная презентация экономического потенциала новых субъектов РФ: Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В рамках мероприятия более семи тысяч специалистов из 89 регионов России обсудили все самое важное и актуальное, что происходит в системе закупок.

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