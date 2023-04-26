Эксперт Варлыгина рассказала, какие растения могут быть опасны для человека

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Опасными для человека могут быть растения-аллергены, заносные виды флоры и красиво цветущие ядовитые растения. Об этом рассказала старший научный сотрудник Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Варлыгина.

Она посоветовала аллергикам не выезжать за город в период цветения растений. Родителям также следует внимательно следить за детьми на прогулках, чтобы они не тянули в рот незнакомые цветы.

— Например, смертельно опасный волчник очень симпатично цветет розовыми цветками. Но букеты из него собирать нельзя, поскольку ядовиты все части этого растения, в том числе сок и плоды, — пояснила она в комментарии НСН.

Ядовитым также является борщевик. С ним ведут борьбу во многих регионах страны. В настоящее время стали прокашиваться обочины дорог, так как это растение распространяется там.

Первый этап мероприятий по борьбе с борщевиком стартует в Подмосковье в мае, сообщили в Минсельхозпроде региона. По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, площадь, на которой растет сорняк, в регионе составляет 40 тысяч гектаров, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все уже знают про опасность, которую таит в себе борщевик. Но в отношении многих других растений также нужно проявлять бдительность. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Елена Теплакова.