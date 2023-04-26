СК РФ: Французские наемники в упор расстреляли российских военнопленных

Фото: СК РФ

Наемники из Франции в упор расстреляли российских военнопленных. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Следователи СК России будут расследовать преступления французских наемников в отношении российских военнопленных. <...> Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего для привлечения к ответственности лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении.

Один из боевиков опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных, сообщает Telegram-канал «Следком».

Накануне два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину с Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия. Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов.

Один из солдат ВСУ описал действия иностранных наемников, которые воюют на стороне Украины. Он рассказал, что многие, кто приезжает в страну, действительно питают ненависть к русским людям и готовы с ними сражаться просто из принципа. Эти люди стремятся снять с россиян скальпы и творить другие жуткие вещи.