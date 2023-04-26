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Приметы и советы

В МВД назвали возможную причину пожара в свердловской Сосьве

Лейла Алиева
Происшествия
В МВД назвали возможную причину пожара в свердловской Сосьве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар в свердловском поселке Сосьва могу возникнуть из-за тлевших опилок на лесопилке. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

— По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, пожар вспыхнул из-за тлевшего на территории лесоперерабатывающего предприятия опила. Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами, — рассказал он.

На данный момент территорию населенного пункта круглосуточно патрулируют наряды полиции для пресечения возможных фактов мародерства, передает РИА Новости.

Пожар в Сосьве начался во вторник, 25 апреля, из-за возгорания были повреждены 92 строения, один человек погиб. Также на станции Сосьва сгорели вагоны с лесоматериалами, частично пострадала инфраструктура РЖД.

По факту пожара в поселке Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности».

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