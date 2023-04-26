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Националистическая бригада «Азов»* хочет сыграть решающую роль в контрнаступлении украинской армии. Об этом в среду, 26 апреля, заявил временный командир бригады Богдан Кротевич.

Для этого командиры надеются набрать 6 500 новых бойцов, говорится в сообщении The Washington Post (WP).

Газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона пишет, что для контрнаступления украинская армия готовит 12 боевых бригад. По данным СМИ, украинское государство собирается начать наступление в мае 2023 года. Их численность составит около четырех тысяч солдат в каждой. NYT пишет, что США и союзники по НАТО занимаются обучением и снабжением девяти из двенадцати бригад.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике.

Издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных генералов Великобритании пишет, что Украина утратит военную помощь с Запада и возможность наступать в случае провала весенней кампании.

*Запрещенная в России террористическая организация.