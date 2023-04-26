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Совфед признал ветеранами участников боевых действий в Донбассе с 2014 года

Никита Худяков
Общество
Совфед признал ветеранами участников боевых действий в Донбассе с 2014 года
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации на заседании одобрил закон, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в состав воинских формирования Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Документ внесла в нижнюю палату парламента группа сенаторов и депутатов Госдумы. Так, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые с 11 мая 2014 года принимали участие в составе народной милиции ЛНР или вооруженных сил ДНР, а также в составе воинских органов и формирований.

Кроме того, статус ветерана боевых действий теперь распространяется на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ в ходе СВО. Это касается участников спецоперации на территориях Украины, Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей с 30 сентября 2022 года, говорится на сайте Совета Федерации.

7 марта российское правительство утвердило порядок получения добровольцами удостоверения ветерана боевых действий единого образца. Это удостоверение даст возможность военнослужащим получать полагающиеся по закону льготы.

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