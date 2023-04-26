Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Совфед России одобрил закон о запрете продажи вейпов детям

Араз Салехов
Общество
Совфед России одобрил закон о запрете продажи вейпов детям
Фото: shutterstock

Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Согласно закону, теперь будет запрещено продавать детям такого рода продукцию. Также несовершеннолетним нельзя будет употреблять вейпы.

Кроме того, закон запрещает оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, сообщает сайт Совфеда.

11 апреля Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно новому закону, запрещается осуществлять розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующими на ярмарках и выставках, а также «путем развозной и разносной торговли».

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».

Вейпы Совет Федерации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте