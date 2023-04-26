Совфед России одобрил закон о запрете продажи вейпов детям

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Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Совфеда.

Согласно закону, теперь будет запрещено продавать детям такого рода продукцию. Также несовершеннолетним нельзя будет употреблять вейпы.

Кроме того, закон запрещает оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, сообщает сайт Совфеда.

11 апреля Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно новому закону, запрещается осуществлять розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их комплектующими на ярмарках и выставках, а также «путем развозной и разносной торговли».

Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15 процентов из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных формах, без привязки к конкретным устройствам, заявил владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Насколько вейпы опасны для здоровья и в каких странах на них уже действует запрет — в материале «Вечерней Москвы».