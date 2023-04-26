Губернатор Воробьев посетил гуманитарный образовательный кластер в Подмосковье

Фото: mosreg.ru

Московская область впервые принимает у себя финал всероссийской олимпиады по литературе.

Свыше 300 талантливых школьников приехали в гимназию имени Примакова. Школьников поприветствовали министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Образовательные кампусы в области напоминают собой обособленные мини-городки, где расположены учебные классы, лаборатории, кампусы для проживания, а также разнообразные мастерские.

Всего таких площадок в Подмосковье будет три, две из них уже работают в настоящее время. Это современная и комфортная среда для развития талантов школьников.

Воробьев пояснил, что на базе гимназии имени Примакова работает гуманитарный кластер. Также есть два кластера естественно-научного направления: один располагается в Физтех лицее имени Капицы в Долгопрудном, а второй скоро откроют в Истре, передает «360».

Губернатор поблагодарил Кравцова за постоянное внимание к региону и участие в значимых проектах, сообщает «Радио 1».

Воробьев также сообщил, что долгожданная пристройка к школе № 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Она разгрузит основной корпус и позволит открыть внеурочные кружки для учеников.