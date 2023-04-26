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Приметы и советы

В Госдуме призвали доверить охрану границы России гражданским лицам

Евгений Силаев
Общество
В Госдуме призвали доверить охрану границы России гражданским лицам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гражданам, добровольно вступившим в народную дружину, необходимо доверить охрану границы России от украинских диверсантов. Об этом в среду, 26 апреля, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе, — сказал парламентарий.

По его словам, сейчас у России нет возможности охранять всю границу по периметру силами пограничных войск, как это было в СССР. Поэтому в настоящее время действуют другие методы охраны границ страны, цитирует Картаполова Ura.ru.

13 апреля в Мелитополе задержали троих украинских диверсантов, причастных к терактам в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Мужчины 26, 30 и 49 лет входили в диверсионно-разведывательные группы Украины. Они осуществили подрыв железной дороги в регионе, а также готовились к покушению на сотрудников администрации и железнодорожной станции.

Во время задержания у диверсантов обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к взрывным устройствам.

Госдума Безопасность Граница Россия
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