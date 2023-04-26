Путин посетит индустриальный парк «Руднево» 27 апреля

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 27 апреля посетит индустриальный парк «Руднево». Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Помимо этого, глава государства проведет совещание по развитию беспилотной авиации и ознакомится с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем, — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе визита глава государства проверит ход строительства промзоны. Также Путин осмотрит выставку беспилотных авиационных систем.

21 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что к концу 2024 года площадь объектов индустриального парка «Руднево», входящего в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличится в 2,5 раза — до 300 тысяч квадратных метров.

В данный момент в «Руднево» уже разворачивают свои мощности 17 предприятий, готовых заняться производством беспилотных летательных аппаратов.