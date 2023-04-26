В ЗВО подтвердили рассылку в Петербурге повесток с напоминанием об ограничениях за неявку

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Военкоматы в Санкт-Петербурге рассылают военнообязанным гражданам повестки с предупреждениями об ограничительных мерах в случае неявки. Об этом в среду, 26 апреля, рассказали в пресс-службе Западного военного округа, комментируя фотографии таких документов, опубликованных в Сети.

— Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток, — говорится в ответе на соответствующий вопрос ТАСС.

14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра воинского учета и введении электронных повесток. В рамках данного документа разрешается проводить оповещение военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также он вводит некоторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

Повестки будут вручать разными способами — в бумажном и электронном виде. При этом оба формата повесток имеют одинаковую юридическую силу. Цифровая повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете или через семь дней после ее появления в реестре повесток.

Подробнее о законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».