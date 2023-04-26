Лидер «Uma2rmaH» назвал отличной организацию столичного пункта отбора на службу по контракту

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский в среду, 26 апреля, посетил в Москве пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто решил отправиться в зону спецоперации добровольцами.

— Организовано, на мой взгляд, все отлично. Мне кажется, надо этот опыт перенимать другим городам и делать такие центры, потому что у нас много людей с хорошей военной подготовкой, которые хотят работать военными, — заявил он.

По словам Кристовского, в пункте созданы все необходимые условия. Здание оборудовано зоной отдыха и столовой, а вся работа тщательно контролируется множеством специалистов, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.