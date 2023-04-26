Появились подробности задержания мошенников, которые воровали деньги в пользу ВСУ

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Сотрудники столичного уголовного розыска совместно с ФСБ задержали более 20 человек, которых подозревают в хищении денег у граждан в пользу ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 26 апреля.

По ее словам, нанесенный злоумышленниками ущерб превысил 15 миллионов рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

26 апреля силовики совместно с полицией задержали организованную группу аферистов. Злоумышленники звонили жертвам, представлялись сотрудниками спецслужб или банков и обманом заставляли переводить деньги на указанные счета. После этого мошенники обналичивали средства, переводили их в криптовалюту и выводили ее на территорию Украины.