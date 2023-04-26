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Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих из плена на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих из плена на Украине
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В результате переговорного процесса с подконтрольной украинским властям территории были возвращены 40 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ближайшее время освобожденных военнослужащих доставят в Москву для реабилитации и лечения. Сейчас военным оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

10 апреля в результате аналогичных переговоров с украинской стороной на родину были возвращены 106 российских военнослужащих.

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) Руслан рассказал о пытках, которые применяли к нему сотрудники Службы безопасности Украины. По его словам, они пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором и били током.

Кроме того, омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала, что украинские бойцы используют новые способы пыток в отношении российских пленных солдат. По ее словам, все поступающие данные о пытках будут переданы в Следственный комитет.

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