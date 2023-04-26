Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

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Чешское правительство поместило в национальный реестр санкций в связи с одобрением действий России на Украине патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О данном решении чешских властей в среду, 26 апреля, сообщило сетевое издание České noviny.

В материале говорится, что Прага «внесла первое имя в национальный санкционный список» — патриарха Московского Кирилла — за поддержку специальной военной операции России на Украине.

Для патриарха Кирилла внесение в данный реестр означает, что ему будет запрещен въезд в Чехию, а любое его имущество в республике будет заморожено, сообщается в статье.

Говоря о причинах произошедшего столкновения России и Запада, патриарх Кирилл отметил, что к этому привело отсутствие общих ценностей, а также норм христианской морали в европейских странах и США.

По словам священнослужителя, западные государства давно ставили своей целью одурачить Россию и без военного вмешательства внедрить собственные спорные ценности и нравственные ориентиры, чтобы таким образом «подмять» россиян под себя.