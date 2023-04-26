Подготовку к безопасному подходу судов завершили на причалах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве завершили подготовку 44 причалов к безопасному подходу судов: специалисты обследовали дно, чтобы убедиться, что швартовки будут проходить в штатном режиме. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для безопасного подхода судов необходимо убедиться, что около причалов нет предметов, которые могут повредить корпус судна. Дополнительно проверяется акватория водных объектов.

Так, специалисты с помощью эхолота проводят съемку дна около причалов и подходов к ним. Опытный водолаз и подводный робот обследуют дно у причальных стенок, а также дополнительно проверяют акваторию причалов, чтобы суда не цеплялись за дно, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Специалисты напомнили, что нельзя выбрасывать мусор за борт судов. Он может попасть в винты катеров и привести к поломке или аварии. Также загрязнение воды может вызвать гибель рыбы.

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