Головастики травяных лягушек появились на природных территориях Москвы

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На природных территориях Москвы начали замечать головастиков травяных лягушек. Таким образом, уже через 7–10 дней в парках столицы может родиться новое поколение амфибий. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что такие лягушки хоть и являются обычными особями для европейской части России, занесены ввиду своей редкости в Красную книгу Москвы.

Обычно этот вид земноводных достаточно рано выходит из зимней спячки. Они начинают появляться на столичных природных территориях уже в середине марта — апреле, передает агентство городских новостей «Москва».

Всего в столичных парках обитают 11 видов земноводных. Среди них — пять разновидностей лягушек.

Из весенней спячки на территории Москвы начали выходить лягушки, а также насекомые, ежи, летучие мыши и другие животные. Всего в лесопарках и парках столицы обитает около 40 видов зверей, 11 видов земноводных, шесть видов пресмыкающихся и три тысячи видов беспозвоночных.