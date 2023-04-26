Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Головастики травяных лягушек появились на природных территориях Москвы

Полина Пашкина
Город
Головастики травяных лягушек появились на природных территориях Москвы
Фото: shutterstock

На природных территориях Москвы начали замечать головастиков травяных лягушек. Таким образом, уже через 7–10 дней в парках столицы может родиться новое поколение амфибий. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что такие лягушки хоть и являются обычными особями для европейской части России, занесены ввиду своей редкости в Красную книгу Москвы.

Обычно этот вид земноводных достаточно рано выходит из зимней спячки. Они начинают появляться на столичных природных территориях уже в середине марта — апреле, передает агентство городских новостей «Москва».

Всего в столичных парках обитают 11 видов земноводных. Среди них — пять разновидностей лягушек.

Из весенней спячки на территории Москвы начали выходить лягушки, а также насекомые, ежи, летучие мыши и другие животные. Всего в лесопарках и парках столицы обитает около 40 видов зверей, 11 видов земноводных, шесть видов пресмыкающихся и три тысячи видов беспозвоночных.

Природа Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте