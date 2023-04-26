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«МегаФон» модернизировал сеть в Наро‑Фоминском районе к открытию дачного сезона

Михаил Петров
Общество
«МегаФон» модернизировал сеть в Наро‑Фоминском районе к открытию дачного сезона
Фото: Freepik

Известный российский телеком-оператор «МегаФон» улучшил качество связи в ряде популярных локаций Наро‑Фоминского района. По итогам проведенной модернизации пропускная способность сети увеличилась в четыре раза.

Как отмечается в сообщении оператора, телеком-компания проводит работы на сети, ориентируясь на прогноз потребления трафика, сделанный при помощи инструментов Big Data. С учетом прогноза специалисты телеком-оператора модернизировали действующие базовые станции в городе, близлежащих деревнях и садово‑дачных товариществах, где любят проводить выходные дни жители и гости Наро‑Фоминского района.

В последнее время москвичи все чаще выбирают для сезонного отдыха загородные коттеджные поселки, поэтому особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в поселке Wright Village. Для усиления сигнала оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное. Теперь жители и гости поселка, прогуливаясь по лесу вдоль Десны, могут делиться фотографиями в мессенджерах и соцсетях.

Модернизация позволила усилить LTE‑покрытие в крупных дачных массивах Наро‑Фоминского района за счет использования диапазона LTE‑1800, обладающего высокими скоростными характеристиками и проникающей способностью сотового сигнала. В результате скорость мобильного интернета выросла вчетверо. Это гарантирует стабильную работу всех привычных цифровых сервисов, а также позволяет общаться по видеосвязи и делиться видео в соцсетях.

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