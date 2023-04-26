«Гениально!»: в Китае восхитились ответом Путина на арест активов России

Фото: Администрация президента РФ

Читатели китайского портала «Гуаньча» пришли в восторг от решения президента России Владимира Путина. Глава государства подписал указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.

— Зуб за зуб. Гениально! — прокомментировал новость один из читателей.

Другие комментаторы восхитились ходом политика, назвав это достойной реакцией на враждебные выпады Запада. Так, один из читателей заметил, что на агрессивные действия США давно нужно было ответить тем же.

Другой пользователь заявил, что Вашингтон практически израсходовал возможности для давления на Россию и приблизился к «краю пропасти». Еще один комментатор отметил, что действия России — это пример для подражания, которым может воспользоваться Китай.

11 апреля СК России по материалам Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело о незаконном изъятии властями Украины активов одного из крупнейших банков России. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Конфискация активов России в странах Запада может «подорвать веру» в доллар, из-за чего другие государства станут хранить меньшее количество денег в США, сообщила газета The New York Times.